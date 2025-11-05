Ein schwerer Unfall hat sich auf der Südharzautobahn zwischen den Anschlussstellen Heringen und Berga ereignet. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer kam ums Leben. Der rechte Fahrstreifen ist derzeit gesperrt.

Ein Streifenwagen der Polizei. Die ist auch bei Unfall auf der A38 zwischen Berga und Heringen im Einsatz.

Heringen/Berga - Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A38 zwischen den Anschlussstellen Heringen und Berga in Richtung Leipzig. Wie die Thüringer Autobahnpolizei mitteilte, musste der rechte Fahrstreifen nach einem Verkehrsunfall gesperrt werden.

Sattelzug kommt auf Dach zum Liegen

Aus bisher ungeklärter Ursache sei der 56-jährige Fahrer eines Sattelzuges nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort kippte das Fahrzeug auf die Seite und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Ob der Verkehrsunfall oder ein vorangegangener medizinischer Notfall ursächlich für den Tod des Fahrers waren, werde noch geprüft.

Polizei schätzt Sachschaden auf 310.000 Euro

Der entstandene Sachschaden wird auf 310.000 Euro geschätzt. Das Gespann war mit etwa 24 Tonnen Glas beladen. Dies verteilte sich unter anderem auf der Fahrbahn und im angrenzenden Grünstreifen.

Die Bergungsarbeiten und die damit verbundenen Verkehrsbehinderungen werden laut Polizei voraussichtlich bis zum frühen Nachmittag andauern.