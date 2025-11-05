weather heiter
  Karriere im Burgenlandkreis: Handel ist ihre Berufung: Manuela Fränzel leitet wieder den Globus-Markt in Theißen

Vom Verkaufsraum bis ins Büro kennt sie jeden Winkel des Globus Theißen. Warum der Beruf für Marktleiterin Manuela Fränzel mehr als nur Arbeit ist.

Von Margit Herrmann 05.11.2025, 12:00
Seit über drei Jahrzehnten prägt Manuela Fränzel die Globus Markthalle in Theißen mit Erfahrung und Herz. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - Seit August ist sie wieder da. Nach sechs Jahren in Erfurt-Linderbach hat sie die Marktleitung der Globus Markthalle in Theißen wieder übernommen. „Ich gehöre bereits zum Inventar“, sagt Manuela Fränzel und lacht herzlich.