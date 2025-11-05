Vom Verkaufsraum bis ins Büro kennt sie jeden Winkel des Globus Theißen. Warum der Beruf für Marktleiterin Manuela Fränzel mehr als nur Arbeit ist.

Handel ist ihre Berufung: Manuela Fränzel leitet wieder den Globus-Markt in Theißen

Seit über drei Jahrzehnten prägt Manuela Fränzel die Globus Markthalle in Theißen mit Erfahrung und Herz.

Zeitz/MZ. - Seit August ist sie wieder da. Nach sechs Jahren in Erfurt-Linderbach hat sie die Marktleitung der Globus Markthalle in Theißen wieder übernommen. „Ich gehöre bereits zum Inventar“, sagt Manuela Fränzel und lacht herzlich.