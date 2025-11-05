Das Anhaltische Elektromotorenwerk (AEM) war einer traditionsreichsten Betriebe in Dessau - und schrieb viele Jahre eine Erfolgsgeschichte. Im Herbst 2024 aber gab es einen Insolvenzantrag. Die Mitarbeiter sind längst gekündigt.

Stilles Aus für Traditionsunternehmen - Dessauer Motorenhersteller AEM findet keinen Investor

Das Anhaltische Elektromotorenwerk in Dessau ist Geschichte. Die Firma ist insolvent, die Mitarbeiter gekündigt. Für das Gelände wird ein Käufer gesucht.

Dessau/MZ. - Im Februar hatte es noch Hoffnung gegeben. Der Insolvenzverwalter hatte sich auf der Suche nach einem Investor externe Spezialisten aus Leipzig an die Seite geholt. Wie sich jetzt zeigt: Ohne Erfolg.