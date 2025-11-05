weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Insolvenz des AEM: Traditionsunternehmen in Dessau ohne Investor

Serie "Macherland":
YouTube-Serie: Magdeburger und Bernburger sorgen für Schweiß, Adrenalin und Rausch in Folge 2
YouTube-Serie: Magdeburger und Bernburger sorgen für Schweiß, Adrenalin und Rausch in Folge 2

Wirtschaft in Dessau-Roßlau Stilles Aus für Traditionsunternehmen - Dessauer Motorenhersteller AEM findet keinen Investor

Das Anhaltische Elektromotorenwerk (AEM) war einer traditionsreichsten Betriebe in Dessau - und schrieb viele Jahre eine Erfolgsgeschichte. Im Herbst 2024 aber gab es einen Insolvenzantrag. Die Mitarbeiter sind längst gekündigt.

Von Steffen Brachert Aktualisiert: 05.11.2025, 14:03
Das Anhaltische Elektromotorenwerk in Dessau ist Geschichte. Die Firma ist insolvent, die Mitarbeiter gekündigt. Für das Gelände wird ein Käufer gesucht.
Das Anhaltische Elektromotorenwerk in Dessau ist Geschichte. Die Firma ist insolvent, die Mitarbeiter gekündigt. Für das Gelände wird ein Käufer gesucht. Foto: Ruttke

Dessau/MZ. - Im Februar hatte es noch Hoffnung gegeben. Der Insolvenzverwalter hatte sich auf der Suche nach einem Investor externe Spezialisten aus Leipzig an die Seite geholt. Wie sich jetzt zeigt: Ohne Erfolg.