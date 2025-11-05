CDU will Wittenberger Jägern den jährlichen Betrag ersparen. Wie die Partei den Vorstoß begründet.

Wittenberg/MZ. - Die CDU-Fraktion im Wittenberger Stadtrat will erreichen, dass Jagdhunde von der Hundesteuer befreit werden. Bei der Stadtratssitzung in der vergangenen Woche hatte sich das Gremium darauf geeinigt, das Thema zunächst in den Finanzausschuss zu verweisen. CDU-Fraktionschefin Bettina Lange erklärte der MZ, dass gerade Besitzer von mehreren Jagdhunden, die dann als sogenannte Meute eingesetzt würden, mit erheblichen finanziellen Belastungen durch die Hundesteuer belegt seien.