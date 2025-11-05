Ein Traktor ist am Dienstagnachmittag auf einem Feld bei Wallwitz in Flammen aufgegangen und vollständig ausgebrannt. Der 18-jährige Fahrer blieb unverletzt – der Schaden ist jedoch enorm.

Nach einer Stichflamme brannte der Traktor auf einem Feld bei Wallwitz vollständig aus.

Petersberg. – Auf einem Feld am Priester Weg in Wallwitz (Saalekreis) ist am Dienstagnachmittag ein Traktor in Brand geraten und vollständig ausgebrannt.

Wie die Polizei mitteilte, habe ein 18-Jähriger gerade ein Feld gepflügt, als plötzlich eine Stichflamme aus dem Motorraum des Traktors geschossen sei.

Traktor-Brand im Saalekreis: 300.000 Euro Schaden

Anschließend habe der junge Mann den Traktor sofort gestoppt, ihn selbständig verlassen und den Notruf gewählt. Kurz darauf habe der Traktor lichterloh gebrannt. Der Fahrer blieb demnach unverletzt.

Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Petersberg und Wettin-Löbejün seien mit insgesamt 37 Feuerwehrleuten vor Ort gewesen und hätten den Brand gelöscht. Der entstandene Sachschaden werde auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.