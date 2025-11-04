Die Bauarbeiten für die Seniorenresidenz Merseburg gehen auf die Zielgerade. Der Betreiber Compassio wirbt mit einem Musterraum um Bewohner. Auch in der Nachbarschaft gibt es Bewegung.

Eine Besucherin lässt sich von Pflegedienstleiterin Maija Dornhauer und Geschäftsführer Johannes Knake das Musterzimmer zeigen.

Merseburg/MZ. - 18 Quadratmeter plus Bad. Ein Bett, ein Nachttisch, ein großer Kleiderschrank mit dunklen Holztüren, ein Tisch, zwei Stühle. So sollen künftig die Zimmer des neuen Pflegeheims am Brühl aussehen. Das Muster präsentierte der Betreiber Compassio, fünftgrößter Anbieter in diesem Segment in Deutschland, für den die „Seniorenresidenz Merseburg“ die 100. Einrichtung werden könnte, am Dienstag erstmals der Öffentlichkeit.