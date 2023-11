Die Zahl der Sprengungen von Geldautomaten hat im Land zugenommen. Vergangene Woche wurde ein Gerät in einem Supermarkt in Zeitz attackiert, ein Jahr davor eines an der B2.

Profen/Zeitz/MZ. - Sprengungen von Geldautomaten scheinen bundesweit zuzunehmen. So reiht sich der Angriff auf den Sparkassenautomaten am Freitag im Zeitzer Kaufland in diese Ereignisse ein. Bis zum dritten Quartal 2023 gab es bereits fünf solcher Fälle in Sachsen-Anhalt, jetzt also sechs, Zum Vergleich: 2022 waren es vier und 2021 nur drei. Diese Zahlen teilte das Innenministerium des Landes Sachsen-Anhalt mit. Weiter heißt es: „Da die Täter vermehrt Festsprengstoffe anstatt Gasgemische einsetzen, entstehen dadurch noch höhere Sachschäden und es besteht eine größere Gefährdung für Menschen.“