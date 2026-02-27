weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Geschichten aus Zeitz: Tankstellen haben in Zeitz eine lange Geschichte, die mit „Esso“ und Pitzschel begann: Wo es Zapfsäulen gab

Tankstellen haben in Zeitz eine lange Geschichte. War Esso nicht die erste „Tankstellenkette“ in Zeitz, wollen Leser wissen. Wieviele Tankstellen es bereits vor 90 Jahren gab.

Von Angelika Andräs 27.02.2026, 16:00
So kennen sie bestimmt noch einige Zeitzer: Die Tankstelle in der Geraer Straße
So kennen sie bestimmt noch einige Zeitzer: Die Tankstelle in der Geraer Straße Foto: Archiv Petrik Wittwika

Zeitz/MZ. - Am Anfang muss unbedingt noch einmal ein Dankeschön an alle Leserinnen und Leser stehen. Auch wenn nicht alle Beiträge veröffentlicht werden können, wenn nicht alle richtigen Antworten noch einmal wiederholt werden: Es war toll, wie viele sich daran erinnerten, dass es sich bei der Tanke auf dem Foto um jene in der Leipziger Straße in Zeitz handelte. Und es war noch schöner, so viele Erinnerungen und Geschichten zu bekommen.