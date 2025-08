Basteln, ernten und verkaufen: Katrin Wild hat sich in Predel einen eigenen Traum erfüllt und bietet kreative Waren zum Verkauf an. Wie es dazu kam.

Stopp auf der B 2 in Predel: Ein Schrank voller Liebe am Straßenrand

Katrin Wild hat am Montag an der B2 in Predel einen kleinen Verkaufsschrank mit Deko und Gemüse eröffnet.

Predel/MZ. - Ein liebevoll gestaltetes Häuschen aus Holz steht an der Bundesstraße 2 in Predel. Darin bietet Katrin Wild Gießkeramik, Kerzen, Deko und Gemüse an. Keramikliebe heißt es und seit Montag ist geöffnet. „Ich bastle schon immer gern, angefangen hat es mit einem besonderen Geschenk für meine Freundin zu Weihnachten. Seitdem arbeite ich mit Gießkeramik“, erzählt die 51-Jährige. Etwa drei Tage braucht es für ein kleines Teil. Zuerst wird die graue Masse in eine Silikonform gegossen, dann muss die gegossene Figur trocknen und aushärten. Am nächsten Tag wird das kleine Werk bemalt, die Farbe wieder getrocknet und anschließend beispielsweise mit Blüten oder Muschen dekoriert.