Staatsschutz ermittelt im Burgenlandkreis Erst geklaut, jetzt ausgeglüht? Stolpersteine in Zeitz zeigen Verfärbungen und Verunreinigungen

In Zeitz gab es offenbar erneut einen Angriff auf die Stolpersteine im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Das Gedenken an die Opfer des Faschismus wird von dem erneutem Angriff überschattet.