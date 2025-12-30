weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Besonderer Mopedclub in Tröglitz: SR-Freunde gehen mit Mopeds auf Tour und beschenken Kinder

Vor 26 Jahren wurde ein Mopedclub in Tröglitz gegründet. Was diesen ausmacht.

Von Yvette Meinhardt 30.12.2025, 12:00
Schöne Tradition in Tröglitz: Seit zehn Jahren fahren Weihnachtsmänner mit ihren Mopeds durch die Ortsteile von Tröglitz und verteilen Schokoladen-Weihnachtsmänner an die Kinder.
Schöne Tradition in Tröglitz: Seit zehn Jahren fahren Weihnachtsmänner mit ihren Mopeds durch die Ortsteile von Tröglitz und verteilen Schokoladen-Weihnachtsmänner an die Kinder. Foto: Thomas Körner

Tröglitz/MZ. - Die SR-Freunde Tröglitz sind hierzulande Kult. Im Jahr 1999 haben sie sich zu einem Club zusammengeschlossen, sind mit ihren alten Ost-Maschinen Hingucker beim Parkfest in Göbitz und bei so mancher Oldtimer-Ausfahrt. „Am Heiligabend verkleiden wir uns traditionell als Weihnachtsmänner, fahren durch Tröglitz, Burtschütz, Gleina, kurzum durch alle Ortsteile von Tröglitz und beschenken die Kinder mit einem Schokoladen-Weihnachtsmann“, sagt Thomas Körner.