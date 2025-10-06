Im September stoppten Soldaten auf dem Bundeswehr-Übungsgelände im Zeitzer Forst einen angeblichen „Pilzsammler“. Wollte der Mann spionieren? Sogar der Militärische Abschirmdienst (MAD) wurde informiert. Indes laufen die Polizeiermittlungen.

Zeitz/MZ - Ein Vorfall mit einem angeblichen Pilzsammler auf dem Militär-Übungsgelände im Zeitzer Forst beschäftigt den Geheimdienst der Bundeswehr. Nach MZ-Informationen wurde der Militärische Abschirmdienst (MAD) über den außergewöhnlichen Zwischenfall im September informiert.