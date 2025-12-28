Mitglieder der Komturei „An Tauber, Neckar und Bodensee“ des Deutschen Ordens besuchten in diesem Jahr auch Morungen. Was sie mit Sangerhausen und Wallhausen verbindet.

Die Mitglieder des Deutschen Ordens bewahren eine über 800 Jahre alte Tradition und sind aktuell wie nie

Mitglieder des Deutschen Ordens der Komturei „An Tauber, Neckar und Bodensee“ nach dem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche Sankt Nikolai in Morungen.

Morungen/MZ - Eine schwarz-weiße Flagge weht am Turm der Kirche Sankt Nikolai in Morungen. Darunter ziehen einheitlich in schwarze Umhänge mit schwarzem Kreuz auf weißem Grund gewandete Personen in einer Prozession in das Gotteshaus. Mit dem Besuch der Familiare des Deutschen Ordens aus der Komturei „An Tauber, Neckar und Bodensee“ weht ein Hauch Geschichte über dem kleinen Ort mitten in der Südharzer Karstlandschaft.