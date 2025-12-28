Wie werden wir weniger krank, was braucht es für ein gesundes Leben? Und warum vermitteln uns Ärzte dieses Wissen nicht? Darüber hat Jessica Seidel, die aus Dessau stammt und jetzt in Berlin lebt, ein Buch geschrieben.

Dessau/Berlin/MZ. - Diese Situation haben sicher schon viele erlebt: Man fühlt sich nicht gut, doch der Arzt kann nicht so richtig sagen, woran es liegt – es werden Medikamente verordnet, die nicht so recht helfen. Jessica Seidel sagt dazu: „Wir behandeln in unserem Gesundheitssystem nur die Symptome, nicht die Ursachen. Wir brauchen einen stärkeren präventiven Blick.“ Seidel, die ursprünglich aus Dessau kommt, jetzt aber in Berlin lebt, ist gelernte Psychotherapeutin und hat Anfang Dezember ihr Buch mit dem Titel „Luminous Health – Vom Kranksein zum Ganzsein“ veröffentlicht.