Am Ende eines Sauerteig-Workshops des Ascherslebeners Tom Werner können die Besucher das Ergebnis probieren. Wie das Brot ankommt.

Ascherslebener führt bei Workshop in die Geheimnisse eines guten, selbstgemachten Brotes ein

Das fertige Brot ist zum Verkosten angeschnitten und scheint gelungen.

Aschersleben/MZ - Es wird still im Genusskombinat der Kaffeemänner. Alle Blicke richten sich auf das rustikale Sauerteigbrot von Tom Werner. Er setzt das Brotmesser an, holt kurz Luft und schneidet die erste Scheibe ab. „Der Druck ist natürlich etwas da, man will ja, dass es was geworden ist“, sagt er und lächelt leicht angespannt.