Tom Werner bietet im Genusskombinat in Aschersleben einen mehrtägigen Sauerteig-Workshop an – ein Einblick in ein selten gewordenes Handwerk, das Zeit, Geduld und Leidenschaft braucht. Besucher können dabei täglich zusehen.

Aschersleben/MZ - In Aschersleben dreht sich dieser Tage vieles um ein uraltes Handwerk: das Brotbacken mit natürlichem Sauerteig. Auslöser dafür ist Tom Werner, vielen aus dem lokalen Kulturleben bekannt. Der gebürtige Brandenburger, studierter Filmemacher und passionierter Freund gesunder Ernährung, beschäftigt sich seit Jahren mit Fermentation – vom Keltern von Wein bis zum Haltbarmachen von Gemüse. Nun hat er eine neue Leidenschaft entdeckt: Sauerteigbrot.