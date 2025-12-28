Der Weisse Ring unterstützt Betroffene von Straftaten. Doch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld braucht die Organisation selbst Unterstützung.

Die Helfer brauchen selbst Hilfe: Opferschutzorganisation „Weisser Ring“ hat nur noch drei Mitarbeiter

Der Außenstellenleiter des Weissen Rings, Uwe Hoffmann , hat beim Orange Day im Dürerbundhaus in Köthen geholfen und beraten.

Köthen/MZ. - Häusliche Gewalt, Stalking, Missbrauch oder Einbruch – Straftaten haben viele Gesichter und treffen Menschen oft unvorbereitet. Hilfe bekommen Betroffene im Landkreis unter anderem beim Weissen Ring.