Verbrechen in Anhalt-Bitterfeld Die Helfer brauchen selbst Hilfe: Opferschutzorganisation „Weisser Ring“ hat nur noch drei Mitarbeiter
Der Weisse Ring unterstützt Betroffene von Straftaten. Doch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld braucht die Organisation selbst Unterstützung.
28.12.2025, 09:30
Köthen/MZ. - Häusliche Gewalt, Stalking, Missbrauch oder Einbruch – Straftaten haben viele Gesichter und treffen Menschen oft unvorbereitet. Hilfe bekommen Betroffene im Landkreis unter anderem beim Weissen Ring.