Der Weisse Ring unterstützt Betroffene von Straftaten. Doch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld braucht die Organisation selbst Unterstützung.

Von Livia Müller 28.12.2025, 09:30
Der Außenstellenleiter des Weissen Rings, Uwe Hoffmann , hat beim Orange Day im Dürerbundhaus in Köthen geholfen und beraten.
Köthen/MZ. - Häusliche Gewalt, Stalking, Missbrauch oder Einbruch – Straftaten haben viele Gesichter und treffen Menschen oft unvorbereitet. Hilfe bekommen Betroffene im Landkreis unter anderem beim Weissen Ring.