Smiley hat nichts zu lachen: Welchen Rekord ein Raser am Friedhofstor in Zeitz aufstellt

Am oberen Eingang zum Michaelisfriedhof in der Gleinaer Straße in Zeitz versucht ein Smiley, Autofahrer auszubremsen, die zu schnell unterwegs sind. Die Fußgänger sind dankbar dafür. Endgültig Sicherheit bringen kann aber nur ein Fußgängerüberweg.

Zeitz/MZ. - „Sehen sie? Wieder viel zu schnell!“ Susanne Wagner steht am Straßenrand in der Gleinaer Straße und weist auf den Smiley, der dem Autofahrer, der eben aus Richtung Zeitz-Ost kam, kein grünes Grinsegesicht gezeigt hat. „Fast 70 Kilometer pro Stunde. Nicht mal der Smiley bremst hier alle aus.“ Wagner hat diverse Erfahrungen beim Überqueren der Straße, wenn sie auf den Friedhof will. Die reichen bis zu fliegendem Tannengrün. „Weil ich Alte galoppieren musste wie ein junges Fohlen, so wie der Raser von Ost runtergeschossen kam“, schimpft sie. „Ich will doch zumindest lebend auf dem Friedhof ankommen!“