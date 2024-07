Drei Sirenen haben ihren Platz in der Zeitzer Unterstadt gefunden: am Thälmannstadion, am Schlosspark und am Bahnhof.

Zeitz/MZ. - Pünktlich um 15 Uhr wird es auch an diesem Mittwoch wieder laut in Zeitz. Auf jeden Fall in der Unterstadt, aber auch in der Innenstadt. Dann nämlich ist Sirenenzeit. Oder besser Sirenenprobe. Das sei ein wenig wie früher, schrieb Margit Schumann an die MZ. Da habe das Heulen der Sirenen auch einmal in der Woche dazugehört. „Und auf den Dörfern, zum Beispiel in Kretzschau und Grana hören wir es ja auch.“