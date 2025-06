Die Geburten in der Elsteraue sinken und in den nächsten fünf Jahren werden es rund 100 Kinder weniger in den Kindertagesstätten sein. Sind da hohe Investitionen noch vertretbar?

107 Mädchen und Jungen besuchen derzeit die Kindertagesstätte in Tröglitz. Sie ist damit die größte Kita in der Gemeinde Elsteraue.

Alttröglitz/MZ. - Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Elsteraue sinkt, die Anzahl der Geburten auch. Die Elsteraue liegt damit im Trend und landesweit haben zahlreiche Kommunen in den letzten Wochen Schließungen der Kindertagesstätten angekündigt. Auch der Gemeinderat der Elsteraue befasst sich mit diesem Thema. So steht zur Sitzung am heutigen Abend das kommunale Handlungskonzept bis 2028 zum Thema Kindertagesstätten auf der Tagesordnung. Fakt ist: Auf der einen Seite sinken die Geburtenraten, auf der anderen Seite hat die Gemeinde wenig Geld, in diesem Jahr keinen kommunalen Haushalt und damit kaum Handlungsspielraum.