Nellie Meyer (zweite von rechts) gehört seit 20 Jahren zum ZCV und leitet die Tanzgruppen an. Das Training findet freitags in der Turnhalle Schillerstraße statt. Doch hier steht eine Sanierung an und dann wissen die Tänzer nicht wohin.

Zeitz/MZ. - In wenigen Wochen geht es los: Am 11. 11. starten die Karnevalisten in die fünfte Jahreszeit und längst trainieren sie dafür. Doch der Zeitzer Carnevalsverein (ZCV) Grün-Weiß hat große Sorgen. „Wir besitzen leider kein eigenes Domizil und unsere jetzige Trainingsstätte, die Turnhalle im Schulkomplex in der Schillerstraße, soll saniert werden. Dann wissen wir nicht, wohin“, sagt Nellie Meyer. Die junge Dame ist quasi im Verein groß geworden, kam über ihre Eltern schon als Kind zum ZCV und arbeitet seit zehn Jahren als Trainerin. Seit 20 Jahren ist sie im Verein, unterrichtet inzwischen als Lehrerin an der Berufsschule in Naumburg.