Der Biathlon-Weltcup in Thüringen zieht jährlich Tausende Zuschauer an. Die kleine Nele durfte sogar die Fahne beim Einmarsch tragen. Wie es dazu kam.

Ein Foto zur Erinnerung: Deutschlands Biathletin Vanessa Voigt mit Ole und Nele aus dem Raum Zeitz beim Weltcup am Sonntag in Oberhof.

Oberhof/Zeitz/MZ. - Tausende Menschen strömten am vergangenen Wochenende zum Biathlon-Weltcup nach Oberhof. Allein am Sonntag kamen bei Kaiserwetter und Sonnenschein 19.000 begeisterte Zuschauer. Darunter auch einige aus der hiesigen Region. „Wir schauen immer gerne Wintersport und ich wollte schon immer mal live in Oberhof dabei sein“, verrät Uta Hoyer. Gemeinsam mit ihrem Mann, Tochter samt Familie ging es am Sonntagmorgen nach Thüringen. Die Familie hatte Tickets für Block E, sahen von dort aus direkt auf Start und Ziel. „Plötzlich kam eine Durchsage, wer will Fahnenkind werden? Und flugs flitzten meine Tochter Jule und Enkelin Nele los“, erzählt Uta Hoyer weiter.