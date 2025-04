Saisonstart im Zeitzer Gartentraum Selbst die Sonne ist Gast im Schlosspark Moritzburg Zeitz: Wie der Frühlingsmarkt wieder ein Erfolg wird

Es ist kalt am Sonntag, doch das hält Hunderte Gäste nicht vom Bummel durch den Zeitzer Schlosspark ab. An Dutzenden Ständen gibt es alles, was das Herz begehrt.