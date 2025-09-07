weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Von der Fachkraft für Lebensmitteltechnik zum Grabungsmitarbeiter: Robin Krämer aus Zangenberg findet sein Glück beim Putzen des Planums.

Von Margit Herrmann 07.09.2025, 14:00
Spannender Beruf: Robin Krämer aus Zangenberg ist Grabungsmitarbeiter auf Kloster Posa.
Spannender Beruf: Robin Krämer aus Zangenberg ist Grabungsmitarbeiter auf Kloster Posa. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - Die Schaufel ist Robin Krämers täglicher Begleiter. Der junge Mann aus dem Zeitzer Ortsteil Zangenberg ist seit dem Jahr 2022 Mitarbeiter beim Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. „Davor habe ich ehrenamtlich bei den Grabungen auf Kloster Posa geholfen“, erzählt der 26-Jährige. „Ich hatte schon immer großes Interesse für Geschichte und eine Grabung fast direkt vor der Haustür ist schon toll.“