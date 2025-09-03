Studenten aus Halle stoßen bei Grabungen auf Kloster Posa auf Hinweise, die die Geschichte von Zeitz neu schreiben könnten. Wann der Öffentlichkeit ein Einblick gewährt wird.

Studenten graben bei Zeitz: Weitere Skelette auf Kloster Posa erwartet

Die beiden 27-jährigen Studenten Christoph Wahren (l.) aus Halle und Merlin Bernack aus Leipzig tragen Erdschichten auf Kloster Posa ab. „Hier liegt viel mittelalterlicher Müll“, beschreiben beide die Situation.

Zeitz/MZ. - „Wir buddeln nicht, wir graben“, darauf legt Grabungsleiter Holger Rode großen Wert. Im Frühjahr dieses Jahres wurde eine neue Fläche auf Kloster Posa aufgemacht. Mit Hilfe von zehn Studenten von der Universität Halle wird seitdem Erde abgetragen.