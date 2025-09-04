Internetkonsum von Kindern und Jugendlichen Woran erkenne ich das mein Kind Handysucht hat und wie kann ich als Eltern reagieren?

Schulen begründen Handyverbote auch mit Suchtverhalten der Schüler. Doch ab wann wird bei Kindern und Jugendlichen aus viel Internetkonsum eine Sucht? Und wie können Alter im Zweifelsfall reagieren? Eine Psychologin des Basedow-Klinikums gibt An