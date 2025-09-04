Polizei sucht nach einem Mann, der mit einer fremden EC-Karte in Schkopau Geld abgehoben hat. Der Eigentümer der Karte hatte diese zuvor verloren.

Polizei sucht nach einem Mann, der mit einer fremden EC-Karte Geld abgehoben hat.

Schkopau. - Ein bislang unbekannter Mann hat am 25. März 2025 gegen 11.13 Uhr in der Halleschen Straße in Schkopau mit einer fremden EC-Karte 1.000 Euro abgehoben.

Der Eigentümer der EC-Karte hatte diese zuvor bei einem Einkauf verloren, teilt die Polizei jetzt mit. Nun wird nach dem Mann gesucht.

Wer kennt den mutmaßlichen Täter und kann Angaben zu seiner Person machen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Saalekreis unter der Telefonnummer 03461/4460 entgegen.