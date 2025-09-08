Gastronomie Bernburger Hotelier-Familie setzt auf Hilfe aus Vietnam
Mit gezielter Ausbildung und Sprachkursen begegnet eine Hotelierfamilie in Bernburg dem Fachkräftemangel – unterstützt durch vietnamesische Azubis, die längst zum Rückgrat des Betriebs geworden sind.
Aktualisiert: 08.09.2025, 08:31
Bernburg/MZ. - Wie kaum eine andere Branche ist die Hotellerie und Gastronomie vom Fachkräftemangel betroffen. Hauptgrund: Insbesondere einheimischen Beschäftigten erscheinen die Arbeitszeiten abends und an den Wochenenden wenig attraktiv. Lutz Eisfeld, der mit seiner Frau Silke in Bernburg drei Hotels führt, hat deshalb zur Selbsthilfe gegriffen und erfolgreich im Ausland nach neuen Mitarbeitern gesucht.