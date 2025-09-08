Mit gezielter Ausbildung und Sprachkursen begegnet eine Hotelierfamilie in Bernburg dem Fachkräftemangel – unterstützt durch vietnamesische Azubis, die längst zum Rückgrat des Betriebs geworden sind.

Auszubildende und Fachkräfte aus Vietnam sichern den Betrieb dreier Bernburger Hotels der Familie Eisfeld. Ohne sie wäre der Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt noch deutlich größer.

Bernburg/MZ. - Wie kaum eine andere Branche ist die Hotellerie und Gastronomie vom Fachkräftemangel betroffen. Hauptgrund: Insbesondere einheimischen Beschäftigten erscheinen die Arbeitszeiten abends und an den Wochenenden wenig attraktiv. Lutz Eisfeld, der mit seiner Frau Silke in Bernburg drei Hotels führt, hat deshalb zur Selbsthilfe gegriffen und erfolgreich im Ausland nach neuen Mitarbeitern gesucht.