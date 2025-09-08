Seltene Pilze gefunden Nicht nur das Wetter - Warum in Mansfeld-Südharz dieses Jahr kaum Pilze wachsen

Die Pilzberater Jürgen Peitzsch und Uwe Hoffmann berichten, wie das Pilzjahr bisher verlief. Viel zu finden, hatten Pilzesucher in Mansfeld-Südharz bisher nicht. Woran das liegt, welche seltenen Pilz-Exemplare in diesem Jahr im Landkreis schon gefunden wurden und wieso die Lage für Pilzsucher nicht hoffnungslos ist.