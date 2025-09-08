Seltene Pilze gefunden Nicht nur das Wetter - Warum in Mansfeld-Südharz dieses Jahr kaum Pilze wachsen
Die Pilzberater Jürgen Peitzsch und Uwe Hoffmann berichten, wie das Pilzjahr bisher verlief. Viel zu finden, hatten Pilzesucher in Mansfeld-Südharz bisher nicht. Woran das liegt, welche seltenen Pilz-Exemplare in diesem Jahr im Landkreis schon gefunden wurden und wieso die Lage für Pilzsucher nicht hoffnungslos ist.
Aktualisiert: 08.09.2025, 11:06
Wettelrode/MZ. - Zwei Düngerlinge, drei Stockschwämmchen und ein Krönchen-Träuschling liegen auf dem Tisch. „Das ist die Ausbeute der letzten Tage“, sagt Jürgen Peitzsch.