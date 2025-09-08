Das Anhaltische Theater eröffnet seine neue Spielzeit, das Bauhaus lädt zum Auftakt des Jubiläumsjahres Bauhaus 100 zum Fest ein. Beides findet im Dessauer Tierpark statt. Warum Unbehagen bleibt.

Theater und Bauhaus 100 laden in den Tierpark ein: Alles wie immer?

Großer Ansturm herrschte zur Eröffnung der neuen Spielzeit des Anhaltischen Theaters auf der Bühne im Tierpark Dessau.

Dessau/MZ. - Und wieder einmal senkte sich ein Musikabend über das Dessauer Mausoleum, die Bühne erglühte in Rot, Blau und Grün. Große Stimmen, schmetterndes Blech, leise Flötentöne, alles war glasklar von der ersten Reihe bis zum letzten Stehplatz zu vernehmen. Das Publikum saß, stand, hörte konzentriert zu oder genoss einfach im Freundeskreis den Spätsommer im Dessauer Tierpark.