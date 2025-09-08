Schule Am Schwanenteich feiert 50. Geburtstag und viele kommen zum Gratulieren. Welche Erinnerungen es an die Vergangenheit gibt.

Die Sekundarschule Am Schwanenteich feierte am Freitag ihren 50. Geburtstag und viele Gäste kamen. Im Chemieraum experimentieren Heike Mengel und Tochter Franziska Mengel mit brennbaren Flüssigkeiten.

Zeitz/MZ. - „28 Schüler waren wir damals in der Klasse 9a in der Paul-Wegmann-Oberschule und für die 10. Klasse zogen wir in die neue Schule am Schwanenteich um“, erinnert sich Uwe Götze. Volker Sonntag war damals der erste Direktor und der Name 4. Oberschule zog aus dem Steinsgraben mit an den Schwanenteich um. Uwe Götze blätterte gemeinsam mit anderen ehemaligen Klassenkameraden in der Chronik und schwelgt in Erinnerungen. „Ach das war eine schöne Zeit“, fügt seine damalige Mitschülerin Heike Wötzelt hinzu. 2026 ist die erste 10. Klasse ein halbes Jahrhundert aus der Schule und will da feiern.