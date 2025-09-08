Nach lokalem Vorbild Ikea Günthersdorf weiht neue Wohnzimmerabteilung mit besonderem Konzert ein - was die Kunden erwartet

Das Team vom Ikea in Günthersdorf hat sich dazu entschieden, die Wohnzimmerabteilung neu zu gestalten - nach lokalem Vorbild. Damit ist der Standort deutschlandweit Vorreiter. Aus diesem Anlass fand am Freitag ein Konzert von Karl Neukauf in der Wohnzimmerabteilung statt.