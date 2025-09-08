Nach lokalem Vorbild Ikea Günthersdorf weiht neue Wohnzimmerabteilung mit besonderem Konzert ein - was die Kunden erwartet
Das Team vom Ikea in Günthersdorf hat sich dazu entschieden, die Wohnzimmerabteilung neu zu gestalten - nach lokalem Vorbild. Damit ist der Standort deutschlandweit Vorreiter. Aus diesem Anlass fand am Freitag ein Konzert von Karl Neukauf in der Wohnzimmerabteilung statt.
Günthersdorf/MZ. - Ein Konzert in besonderem Ambiente fand am Freitagabend im Ikea in Günthersdorf statt. In der Wohnzimmerabteilung nahmen die Gäste auf Sofas, Sesseln und Hockern Platz, um den Liedern des in Kassel geborenen Musikers Karl Neukauf zu lauschen.