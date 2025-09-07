Hunderte Schaulustige pilgerten am Wochenende nach Loitzschütz zum Dreschfest. Vor allem die 32. Trabirallye zog die Gäste magisch an. Wer am Ende gewonnen hat.

Mächtig viel los war zum Trabirennen in Loitzschütz. 58 Rennpappen am Start: Eine starke Fangruppe hat Jenny Leutbecher aus Spora mitgebracht.

Loitzschütz/MZ. - „Die Strecke ist in diesem Jahr sehr schnell und die Trabis erreichen eine hohe Geschwindigkeit“, sagt Daniel Kröller. Auf der kurzen geraden Strecke flitzen die Rennpappen schon mit mal mit 60, 70 km/h über das Stoppelfeld.