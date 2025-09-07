weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Oldtimer-Action beim Dreschfest: Trabi-Rennen in Loitzschütz

Großes Spektakel zum Dreschfest in Loitzschütz Trabi-Rallye: Rennpappen jagen übers Feld

Hunderte Schaulustige pilgerten am Wochenende nach Loitzschütz zum Dreschfest. Vor allem die 32. Trabirallye zog die Gäste magisch an. Wer am Ende gewonnen hat.

Von Yvette Meinhardt Aktualisiert: 08.09.2025, 09:43
Mächtig viel los war zum Trabirennen in Loitzschütz. 58 Rennpappen am Start: Eine starke Fangruppe hat Jenny Leutbecher aus Spora mitgebracht.
Mächtig viel los war zum Trabirennen in Loitzschütz. 58 Rennpappen am Start: Eine starke Fangruppe hat Jenny Leutbecher aus Spora mitgebracht. Foto: René Weimer

Loitzschütz/MZ. - „Die Strecke ist in diesem Jahr sehr schnell und die Trabis erreichen eine hohe Geschwindigkeit“, sagt Daniel Kröller. Auf der kurzen geraden Strecke flitzen die Rennpappen schon mit mal mit 60, 70 km/h über das Stoppelfeld.