Kita „Marienkäfer“ Klöden Pfandflaschen für Kinderträume: Kita Klöden erhält großzügige Spende von Edeka Jessen
Juliane Clemens von Edeka Höhne Jessen übergibt Scheck an Kindertagesstätte „Marienkäfer“ Klöden. Wer die knapp 1.000 Euro gespendet hat und warum Kinder an der Eingangstür stehen.
Aktualisiert: 08.09.2025, 09:10
Klöden/MZ. - Die Kinder stehen bereits ungeduldig hinter der Eingangstür und begrüßen ihre Besucher per Handschlag. Im ersten Moment sind sie zwar etwas traurig, dass ihr großer Wunsch, ein neues Trampolin, nicht aus einem Kofferraum hervorgezaubert wird, doch als die stellvertretende Leiterin der Kita „Marienkäfer“ in Klöden, Alina Bannert, zum Sturm des Spielplatzes aufruft, sind alle Sorgen schnell vergessen – trotz des einsetzenden Regens.