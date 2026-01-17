Zeitz/MZ - Nachdem Freitagabend ein Mann in der Zeitzer Georg-Agricola-Straße randaliert hatte, ist er laut Polizei in eine Psychiatrie eingeliefert worden. Der Vorfall, so teilte die Polizeiinspektion Halle am Sonnabend mit, habe sich gegen 22 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses ereignet. Die alarmierte Polizei habe dabei den randalierenden Mann fesseln müssen. „Der Mann war stark alkoholisiert und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln“, heißt es in der Meldung der Polizei. Und: Bei der Durchsuchung der Person seien eine Schreckschusswaffe, Pfefferspray sowie ein Einhandmesser aufgefunden worden. Die Polizei habe diese Gegenstände sichergestellt.