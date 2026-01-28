Nach einem Angriff auf ein Auto in Tröglitz ermittelt die Polizei.

Tröglitz/MZ - Am frühen Mittwochmorgen wählte eine Autofahrerin aus Tröglitz den Notruf der Polizei, da sie ihren dort in der Friedensstraße geparkten Wagen stark beschädigt vorfand. An dem Auto waren drei Reifen zerstochen sowie eine Seitenscheibe eingeschlagen worden, berichtet die Polizei dazu. Polizisten seien vor Ort auf Spurensuche gegangen und hätten eine Strafanzeige aufgenommen, heißt es.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizei über Telefon: 03443/28 22 93.

Zur Täterschaft hat die Polizei aktuell noch keine Hinweise und bittet deshalb die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Falls jemandem also in der Zeit zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 5.30 Uhr, ungewöhnliche Aktivitäten in der Friedensstraße in Tröglitz aufgefallen sind, werden diese Personen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.