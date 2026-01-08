Zeitz/MZ/MPS - Eine 88-jährige Zeitzerin ist laut Polizei bereits am Dienstag Opfer eines Schockanrufs geworden. Unbekannte gaukelten der Frau am Telefon vor, sie wären Vertreter der Staatsanwaltschaft, und sie sagten, eine nahe Angehörige der Frau hätte einen tödlichen Unfall verursacht und komme nur gegen Zahlung einer Kaution frei. Daraufhin habe die Seniorin Gold und Goldschmuck an Unbekannte übergeben. Die Tat wurde Mittwochnachmittag angezeigt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle warnt nochmals eindringlich vor derartigen Maschen, die seit einigen Jahren angewendet werden. „Polizei oder Staatsanwaltschaft verlangen niemals eine Kaution, wenn jemand einen Unfall verursacht hat“, so die Polizei. Wer einen solchen Anruf erhalte, sollte auflegen, sich bei Angehörigen unter deren Telefonnummer rückversichern und die Polizei über 110 informieren.