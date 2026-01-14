Zeitz/MZ - Am Dienstagabend hat gegen 19.30 Uhr eine Zeitzerin den Notruf gewählt. Bei der Rückkehr zu ihrer Wohnung in der Pekinger Straße in Zeitz hatte die Frau ihre vier Wände in einem verwüsteten Zustand vorgefunden. Umgehend eingetroffene Polizeibeamte sicherten den Tatort und verständigten Kriminaltechniker zur Spurensuche, berichtet die Polizei. Ersten Ermittlungen nach drangen noch unbekannte Diebe über die Balkontür der Erdgeschosswohnung in diese ein und entwendeten aus dem Inneren Bargeld und Unterhaltungselektronik. Im Rahmen der Ermittlungen kam auch ein Fährtensuchhund zum Einsatz, heißt es. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass für Interessierte die Möglichkeit einer kostenfreien Beratung zu Sicherheitstechnik und Einbruchschutz besteht. Termine dafür können mit dem Polizeirevier Burgenlandkreis in Weißenfels vereinbart werden.