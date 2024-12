Der berühmteste Zeitzer Weihnachtsmann hat sein Bett woanders aufgestellt. Auf eigenen Wunsch schläft er an eine, neuen Platz. Wie es dazu kam.

Schmucker Otto oder B-Stone? Der schnarchende Weihnachtsmann vom Roßmarkt in Zeitz ist umgezogen

Er ist der berühmteste und beliebteste Weihnachtsmann in Zeitz. Wo schnarcht er denn jetzt?

Zeitz/MZ. - Der vierjährige Tobias war ganz aufgeregt. Seine knapp zwei Jahre ältere Cousine Sina nickte: „Der Weihnachtsmann, der ist doch immer hier“, meinte sie. Und dann kam eine Schrecksekunde am Roßmarkt in Zeitz. Denn der Platz vor der Goldschmiede Schmucker Otto, wo der schnarchende Weihnachtsmann in seinem Bett 31 Jahre lang seinen Platz hatte, ist leer. Doch dann folgte der freudige Ausruf der beiden Kinder.