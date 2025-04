Wittenberg/MZ. - Patrick Pusch startet beim zweiten Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft am Wochenende in die Saison. In Sulingen geht der Wittenberger mit der Startnummer 16 ins Rennen. ,,Wir freuen uns sehr, jetzt endlich im Kampf um Meisterschaftspunkte eingreifen zu können. Die Konkurrenz ist groß, aber wir wollen auf das Podium fahren“, erklärt Pusch. Beim „Wir“ wird es aber kompliziert. Pusch wird mit Fabian Hoese an der Seite im Vorjahr Deutscher Vizemeister.

