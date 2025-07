Harzer Wandernadel Wanderer können jetzt auch in den Selketal-Informationen nachstempeln – unter bestimmten Voraussetzungen

In den Selketal-Informationen in Ballenstedt, Harzgerode, Gartenhaus und Meisdorf sind jetzt verschiedene Stempel der Harzer Wandernadel vorrätig. Sie kommen zum Einsatz, wenn Wanderer am Kasten nicht stempeln konnten. Warum dieser Service jetzt angeboten wird und für welche Stempel das gilt.