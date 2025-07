Noch immer ist die Frage offen, wie es zum Großbrand im Gebäude in der Großen Steinstraße kam. Der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft.

Brand in Großer Steinstraße Halle

Die Giebel an der Dachkante wurden abgenommen. Und nach wie vor riegeln Warnbaken das Haus in der Großen Steinstraße 34 ab.

Halle (Saale)/MZ - Vier Monate sind seit dem Großbrand des Gebäudes in der Großen Steinstraße – dem ehemaligen Möbelhaus Kuhnert – vergangen. Erst im Januar war der letzte Mieter aus dem Haus ausgezogen. Am 25. März schlugen dann Flammen aus Obergeschoss und Dach. Es brannte lichterloh. Die Feuerwehr war bis zum nächsten Tag mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derweil weiterhin an.