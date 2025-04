Auf dem ehemaligen Schulgelände in Hedersleben ist eine neue Wohnanlage errichtet worden. Wer hier investiert hat, und was entstanden ist.

Hedersleben/MZ. - Doris und Willi Golze fühlen sich wohl in ihrem neuen Zuhause. „Es ist wie Urlaub“, sagt Willi Golze. Das Ehepaar hatte zuvor ein eigenes Haus mit großem Garten, die zu bewirtschaften den beiden aus Altersgründen immer schwerer fiel. Kaum hatten sie gehört, dass in Hedersleben eine Anlage für seniorengerechtes Wohnen entstehen soll, meldeten sie sich an. „Ich war hartnäckig“, berichtet Doris Golze mit einem Schmunzeln. Ihr Mann und sie waren die ersten, die in die Anlage eingezogen sind, die am Freitag, 25. April, offiziell übergeben worden ist.