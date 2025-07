Die letzten Mieter am Kornwestheimer Ring in Weißenfels gehen voller Frust. Warum sie sich von Vermieter und Kommunalpolitik im Stich gelassen fühlen.

Wie konnte Viertel in Weißenfels nur so verkommen?

Ein Mieter präsentiert Kakerlaken, die er in seiner Wohnung im Kornwestheimer Ring gefangen hat. Dort herrschen katastrophale hygienische Zustände.

Weißenfels - Die Bilder, die sich derzeit am Kornwestheimer Ring in Weißenfels bieten, kennt man so eigentlich nur von Flugzeugabstürzen. Das Gelände ringsum die drei verbliebenen und verwahrlosten Plattenbauwohnblöcke gleicht einem einzigen Trümmerfeld. Doch kein Flugzeug ist hier abgestürzt. Auf dem Rasen befindet sich einfach unfassbar viel Müll.