Die DLRG will den Ackerbürgerhof Am Provianthaus 4 in der Bernburger Talstadt sanieren.

Bernburg/MZ. - Die Stadt Bernburg stellt auch in diesem und im kommenden Jahr jeweils eine halbe Million zur Verfügung, um private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Häusern zu unterstützen. Vorrangig soll das Geld in Gebäude mit stadtbildprägendem Charakter fließen. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwochabend dem Stadtrat empfohlen, die für die Jahre 2023 bis 2026 geltende Prioritätenliste zu aktualisieren.