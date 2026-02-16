Auf der Zeitzer Bürgerwiese, der Plantage an der Röntgenstraße, sind Bänke und Schautafeln beschmiert. Auch mehrere Müllablagerungen ärgern die Bürger. Was sie dazu sagen.

Schmierereien auf der Bürgerwiese und Müll ärgern Zeitzer und machen traurig: „Wer tut so etwas?“

Schmierereien an der Planatage am alten Krankenhaus: Diese Bank lädt nicht so sehr zum Sitzen ein.

Zeitz/MZ. - Sabine Friedmann schüttelt mit dem Kopf. „Wir haben gewettet, wie lange es dauert, bis die Bänke hier auch beschmiert sind“, sagt sie. Sie hat um diesen Termin vor Ort gebeten und zeigt nun über die Plantage am alten Krankenhaus in der Röntgenstraße, die heute Bürgerwiese heißt und rege genutzt wird.