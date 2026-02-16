Deutschlandweit steigen Kosten für Pässe. Sparen können Antragsteller, die das Foto direkt im Bürgeramt machen lassen. In Dessau sind das inzwischen 60 bis 70 Prozent.

Ein halbes Jahr nach Einführung: Warum Dessauer Passfotos für neuen Ausweis am liebsten im Bürgeramt machen

Über 11.000 Personalausweise hat die Stadt Dessau-Roßlau 2025 ausgestellt. Die Dokumente kosten nun mehr.

Dessau-Roßlau/MZ. - Im Alltag und beim Reisen wird er nur noch selten gebraucht, doch ohne ihn bleibt so manche (Disco)-Tür versperrt: der Personalausweis. Die Bundesregierung hat die Kosten für das Ausstellen eines neuen Ausweises jetzt erhöht. Deutschlandweit kostet das Dokument für über 24-Jährige ab sofort 46 statt bislang 37 Euro. Jugendliche kommen mit 27,60 Euro davon. Ihr „Perso“ ist dann aber auch nur sechs statt zehn Jahre gültig. Grundlage ist ein Beschluss des Bundeskabinetts.