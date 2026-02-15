Krieg, Spaltung, Zukunftsangst – Themen, die viele junge Menschen bewegen, greift der Wittenberger Rapper Paul Dassler in seinen Songs auf. Was der Musiker damit erreichen will.

Rapper Paul Dassler aus Wittenberg hat im Dezember seinen ersten Song veröffentlicht.

Wittenberg/MZ. - „Ich bin zu links für die Rechten und zu rechts für die Linken. Ich glaube, ich bin wie die meisten“: Es sind Worte wie diese, die Paul Dassler zu Papier bringt und die später als Musik aus den Boxen seiner Hörer klingen. Seine Texte sind über Jahre mit ihm gewachsen. „Ich mache Musik, seitdem ich 16 bin“, sagt der Rapper aus Wittenberg.