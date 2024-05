Am 12. Mai ab 14 Uhr auf der Bürgerobstwiese

Auch in diesem Jahr geht es beim Bürgerpicknick in Zeitz auf dem Mähweg entlang.

Zeitz/MZ. - Es passiert sehr viel auf der Bürgerobstwiese und deshalb wird es auch Zeit für das 2. Zeitzer Bürgerpicknick, welches in diesem Jahr am Sonntag, den 12. Mai, ab 14 Uhr auf der Bürgerobstwiese stattfindet, lädt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung dazu ein.

An diesem Nachmittag werde Thomas Suk allen Gästen und Interessierten unter dem Motto „Neues Grün und neue Wege“ alles vorstellen, was bisher aus den gemeinsamen Ideen entstanden ist und noch entstehen wird – ein erster Mähweg aus der den Vorschlägen der Bürgerinnen und Bürger wird realisiert.

Wie auch im vergangenen Jahr ist für Kuchen und Prosecco gesorgt, es gibt ein Frühlingssingen mit dem Chor der Zeitzer Kantorei, ehrenamtlich tätige Baumpaten werden geehrt, das Baumpatenprogramm wird allen Interessierten vorgestellt und wie bereits im vergangenen Jahr gibt es auch diesmal wieder einen Mähweg, diesmal nach einer Idee von „Christian“.

Weiterhin können Bürger und Bürgerinnen sich einen Obstbaum aussuchen und markieren, für den sie sorgen und im Herbst das Obst für sich pflücken wollen. „Ich würde mich freuen, wenn wieder viele Zeitzerinnen und Zeitzer sowie Gäste der Stadt zum Picknick kommen, zusammen einen schönen Sonntagnachmittag erleben können und wir uns im Sinne der Nachhaltigkeit erneut austauschen“, so Claudia Siebeck, Nachhaltigkeitsmanagerin der Stadt, die sich auf alle Gäste des Bürgerpicknicks freut.