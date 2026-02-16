Mitglieder aus Spielberger Vereinen und von der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes haben am markanten Eingangsportal ihres Dorfes Wildwuchs entfernt.

Spielberg/MZ. - Motorsägen knatterten, ein Schredder wirbelte Holzspäne durch die Luft, Männer und Frauen sammelten geschnittenes Astwerk von den Hängen am Viadukt in Spielberg zusammen. „Wir arbeiten nicht mal eine Stunde hier. Ich bin erstaunt, wie schnell wir vorankommen“, sagte Ortsbürgermeister Axel Dönicke Samstagmorgen.